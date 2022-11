Bolsonaro torrou R$ 1 milhão em auditoria inútil sobre suposta fraude em inserções de rádio

Valor pago à empresa Audiency Brasil é o dobro do recebido pela Soundview, que realizava serviços de checking para a campanha bolsonarista até então edit

247 - A campanha de Jair Bolsonaro (PL) informou à Justiça Eleitoral ter pago R$ 1 milhão à empresa Audiency Brasil, responsável pela auditoria que apontou a existência de uma suposta fraude em inserções em rádios. “O valor é o dobro do recebido pela Soundview, que realizava serviços de checking para o presidente até então” , diz o jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no jornal O Globo .

“Bolsonaro queria que fosse instaurada uma investigação para verificar se houve favorecimento a Lula. O ministro Alexandre de Moraes, no entanto, negou o pedido. Em sua decisão, disse que a Audiency não oferece as condições necessárias de segurança para as conclusões apontadas”, destaca a reportagem.

Em outubro, três das oito rádios citadas pela campanha de Jair Bolsonaro (PL) questionaram o documento enviado pela coligação do chefe do Executivo federal ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As emissoras, porém, apontaram diferenças entre o que foi veiculado, e o número e os horários das inserções identificadas na auditoria realizada pela Audiency.

As emissoras também disseram ter gravações dos dias citados pela auditoria e que as mesmas estavam à disposição do Judiciário.

Poucos dias após a campanha bolsonarista fazer os questionamentos, o ministro das Comunicações, Fábio Faria (PP), reconheceu que o PL - partido de Jair Bolsonaro - foi o culpado por não ter enviado às inserções eleitorais para as rádios.

