Bolsonaro transformou eleição em plebiscito sobre democracia, escreve Bernardo Mello Franco

247 - O jornalista Bernardo Mello Franco escreve em sua coluna no Globo que a eleição presidencial se transformou em um plebiscito pela democracia. "Em desvantagem nas pesquisas, o candidato a autocrata ameaça se insurgir contra uma possível derrota. Na reta final da campanha, ele investiu no golpismo e elevou os ataques ao TSE, que foi obrigado a restringir o porte de armas em seções eleitorais. Um eventual segundo turno premiaria o capitão com mais quatro semanas para apostar na conflagração do país", escreve.

“A escalada autoritária transformou a eleição de 2022 num plebiscito sobre a Constituição de 1988, que faz aniversário na próxima quarta-feira. A Carta atravessou os últimos quatro anos aos trancos e barrancos. O que se define a partir de hoje, nas urnas, é a sua sobrevivência”.

