Bolsonaro usa a mentira como instrumento de governo, diz colunista

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Em sua coluna publicada no portal Uol, Chico Alves destaca não ser "normal um presidente ser chamado de mentiroso pela imprensa com tanta frequência como ocorre com o presidente Jair Bolsonaro". "Os ocupantes do Palácio do Planalto sempre desfrutaram da deferência que o cargo inspira. Com Bolsonaro, no entanto, esse protocolo foi quebrado", diz. "A mentira é um instrumento fundamental no governo Bolsonaro. É tudo muito evidente, nem é preciso recorrer a polígrafos", afirma.

De acordo com o colunista, "os veículos de comunicação até foram tolerantes demais com alguém que desde a campanha eleitoral de 2018 apoia seu discurso em fake news".

"Somente no segundo ano de mandato, depois da repetição diária de invencionices de todos os tipos, os sites, jornais e emissoras de TV passaram a usar a palavra 'mentira' para classificar as falas de Bolsonaro sem correspondência na realidade. Demorou", continua.

PUBLICIDADE

"Se o jornalismo não puder identificar claramente a mentira, jamais conseguirá se aproximar daquilo que tanto se propõe a buscar: a verdade".

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE