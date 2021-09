Bolsonaro usa ONU como palanque para a reeleição, escreve Bernardo Mello Franco

Apoie o 247

247 - "Jair Bolsonaro tratou a Assembleia Geral da ONU como palanque da sua campanha à reeleição", escreve o jornalista Bernardo Mello Franco.

De acordo com o colunista do Globo, Bolsonaro usou a tribuna das Nações Unidas para elogiar o próprio governo e agradar sua base radical. "Chegou a exaltar as manifestações golpistas do 7 de Setembro, que defenderam bandeiras autoritárias como o fechamento do Supremo", escreve.

"O capitão se apresentou como um líder que 'acredita em Deus', 'valoriza a família' e 'deve lealdade a seu povo'. Só faltou completar a frase com um 'vote em mim' ".

