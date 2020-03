Bolsonaro vai aos EUA fechar o acordo dos cassinos, diz Luis Nassif

O jornalista Luis Nassif alerta para o papel dos cassinos como financiadores da ultradireita e evidencia as ligações de Bolsonaro e seu filho Flávio com esse setor do submundo edit

247 - "Alguém consegue imaginar Jair Bolsonaro envolvido em qualquer tema politico ou econômico que não haja interesse direto do submundo da economia, do qual ele é representante" - questiona Nassif.

"Recentemente publiquei o 'Xadrez de como os cassinos financiaram a ultradireita e negociam com os Bolsonaro', mostrando como o lobby dos cassinos americanos estava entrando no Brasil através do representante comercial dos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, negociando com Sheldon Adelson, o cappo maior dos cassinos de Las Vegas".

Leia a íntegra no GGN.