Bolsonaro vai seguir latindo porque é só o que sabe fazer, diz Cristina Serra

"Os articuladores do golpe de 2016 mostram que ainda têm as rédeas do processo", escreve ela, ao comentar o recuo de Jair Bolsonaro edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 – A jornalista Cristina Serra avalia que o recuo de Jair Bolsonaro, costurado por Michel Temer, é apenas momentâneo. "A carta de agora garante proteção a Bolsonaro, que vai continuar latindo aqui e ali porque é o que sabe fazer. O importante a registrar de toda a confusão dos últimos dias é que a fervura baixou e as pequenas frestas abertas, para o que já era uma remota possibilidade de impeachment, foram vedadas. Os articuladores do golpe de 2016 mostram que ainda têm as rédeas do processo", escreve ela, em sua coluna na Folha de S. Paulo .

"A Faria Lima respira aliviada. Lira e Pacheco tocam o jogo, em cumplicidade que aprofunda o abismo. O comando do Congresso tornou-se parte do problema, tanto quanto o chefe do Executivo. Essa gente deve estar achando que 600 mil brasileiros nos cemitérios são um preço pequeno demais. O custo que Bolsonaro impõe ao país é desmesurado, e teremos que lidar com ele por muitas gerações", aponta.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE