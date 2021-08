"Bolsonaro virou animador da claque da extrema-direita", diz Rodrigo Vianna

Do Brasil de Fato – Na edição do programa Tempero da Notícia desta semana, produzido pelo Brasil de Fato, o jornalista Rodrigo Vianna destaca a derrubada da tentativa de Jair Bolsonaro (sem partido), no pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG).

"Bolsonaro parece ter desistido de pedir afastamento de outro ministro, [Luís Roberto] Barroso. Está cada vez mais claro que age como animador da claque de extrema direita", analisa Vianna.

Ao mesmo tempo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue com o giro pelo Nordeste em busca de uma frente ampla para enfrentar o bolsonarismo, impedir ainda mais retrocessos e reconstruir o Estado Democrático de Direito. Confira:

