Bolsonaro virou o "rei da trapaça", diz o jornalista Fábio Pannunzio

"Difícil acreditar nesses exames. Ficou todo mundo com cara de bobo. Bolsonaro ganhou duas vezes. Ou se valou de um documento falso para criar uma narrativa, e conseguiu, ou criou uma cilada para desmoralizar a imprensa. Seja lá qual for o objetivo, ele virou o rei da trapaça", escreveu Fábio Pannunzio no Twitter