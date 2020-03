Bolsonaro vive isolamento político na pandemia, diz colunista

De acordo com o jornalista Leandro Colon, "é indefensável" o gesto de Jair Bolsonaro "em passear pelo comércio de Brasília, conversar com pessoas e, pior, causar aglomeração, foco de contaminação" edit

247 - "Não há uma figura de alto calibre do governo que abrace o discurso de menosprezo à pandemia", diz Leandro Colon em sua coluna publicada no jornal Folha de S.Paulo. "Nem mesmo o ministro Paulo Guedes, em pânico pelos efeitos do coronavírus na economia, tem feito pouco caso".

De acordo com o jornalista, "é indefensável o gesto do presidente neste domingo (29) em passear pelo comércio de Brasília, conversar com pessoas e, pior, causar aglomeração, foco de contaminação".

"O temor em perder apoio de empresários e de trabalhadores autônomos levou o chefe da República a endurecer o discurso e defender a abertura do comércio e de escolas", afirma. "Os panelaços diários pelo país indicam um desgaste popular, apesar de o presidente manter sob sua rédea uma parcela fiel e significativa do eleitorado da disputa de 2018".