Bolsonaro volta a fritar Regina Duarte e compartilha vídeo de Mário Frias

No vídeo divulgado por Bolsonaro, Mario Frias se coloca à disposição do governo para o cargo de Regina Duarte na Secretaria Especial da Cultura, afirmando que “pelo Brasil eu tô aqui, o que for preciso” edit

247 - Em seu perfil oficial no Twitter, Jair Bolsonaro compartilhou um trecho específico de uma entrevista onde o ator Mário Frias se coloca à disposição do governo "para o que precisar". A informação desta terça-feira (19) é da coluna do jornal Folha de S. Paulo.

No vídeo da entrevista, Mario Frias foi questionado sobre qualquer possibilidade de assumir a Secretaria Especial da Cultura no cargo de Regina Duarte, respondendo que "pro Jair, cara, o que ele precisar eu tô aqui. Eu torço demais pra Regina, eu sou fã dela, mas pelo Brasil eu tô aqui, o que for preciso. Respeito o Jair demais, vejo o Brasil com chance de finalmente ser respeitado".

Através da publicação, Bolsonaro reforça o processo de fritura de Regina Duarte na Secretaria Especial da Cultura que teve início no final do mês de abril.

Confira o tweet:

- Mário Frias e a Cultura. https://t.co/xfEu0ruMDI — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 19, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.