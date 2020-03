BolsonaroGenocida vai aos TTs após MP que suspende salários

A hashtag #BolsonaroGenocida entrou para os trending topics da rede social. "Bolsonaro é a maior desgraça que tem acontecido com Brasil", escreveu uma inernauta edit

247 - Jair Bolsonaro sofre uma enxurrada de críticas no Twitter por causa de Medida Provisória que autoriza empresas a suspenderem o contrato de trabalho com empregados por até quatro meses durante a crise do coronavírus. A hashtag #BolsonaroGenocida entrou para os trending topics da rede social.

Confira algumas postagens abaixo:

Até quando vão defendê-lo? É muita desumanidade, canalhice, maldade e tudo de ruim que há num só ser.#BolsonaroGenocida pic.twitter.com/UMScIhXDEY — Hianny (@hiannyta) March 23, 2020

Ou vamos morrer de coronavirus ou vamos morrer nas mãos do #BolsonaroGenocida. pic.twitter.com/gi0bw3oiwK — Tati Nefertari (@TatiNefertari) March 23, 2020

Olhem a curva de crescimento do contágio por coronavírus no Brasil. Até ontem eram 1.604 casos confirmados. Agora já são 1.629. Como ainda é permitido ao Jair dizer que as medidas contra o coronavírus são 'excessivas' e bloquear ações de estados e municípios?#BolsonaroGenocida pic.twitter.com/H3bKWQ2hee — Bruna de Lara (@delarabru) March 23, 2020

#BolsonaroGenocida

É triste, mas é praga versus praga.

E nós no meio nos desviando como podemos.

Leia a MP. pic.twitter.com/nWaWbUIWv7 March 23, 2020

na luta pra ver quem é mais destrutivo, bolsonaro larga na frente e deixa covid pra trás#BolsonaroGenocida pic.twitter.com/5F9oAnedc8 — joão lucas (@jlucasrm_) March 23, 2020

Para o governo Bolsonaro, gente pobre pode morrer. E é isso.#AcabouBolsonaro #BolsonaroGenocida #MP927

Leia a MP . Medida Provisória — Natália Bonavides (@natbonavides) March 23, 2020