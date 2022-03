Bonner detona governo Bolsonaro por censurar filme de Gentili, com participação de Porchat

Apoie o 247

247 - Durante o Jornal Nacional desta terça-feira (15), William Bonner detonou o governo Jair Bolsonaro ao noticiar sobre a censura, através do Ministério da Justiça, do filme Como se Tornar o Pior Aluno da Escola (2017). O apresentador comentou a posição da Globo sobre o caso e apresentou argumentos de juristas ouvidos pelo noticiário, que afirmaram que a determinação do Ministério de Bolsonaro em proibir a veiculação da obra é inconstitucional. A reportagem é do portal Na Telinha.

O filme tem sido alvo de polêmicas, por mostrar uma cena em que o vilão da história, vivido por Fábio Porchat, assedia sexualmente duas crianças. Após a repercussão do caso, o Governo Bolsonaro decidiu que nenhuma plataforma poderá disponibilizar o longa. O Jornal Nacional também relembrou que, na época do lançamento da obra, bolsonaristas elogiaram o filme de Danilo Gentili, mas que nesta semana atacaram o longa.

"O Ministério da Justiça censurou a comédia Como se Tornar o Pior Aluno da Escola, lançado em 2017. Em decisão publicada hoje, o Ministério alega haver apologia à pedofilia. Nas redes sociais, Bolsonaristas atacam o filme por conta de uma cena em que o vilão, interpretado por Fábio Porchat, assedia sexualmente crianças.", disse William Bonner.

"Na época do lançamento, Bolsonaristas elogiaram filme. O pastor Marcos Feliciano, por exemplo, publicou na internet o seguinte 'Há tempo não ria tanto ontem'. Feliciano apagou o post, disse que não se lembrava da cena e que devia ter ido atender a um telefonema", acrescentou Renata Vasconcellos.

Bonner seguiu falando sobre a decisão do Ministério da Justiça e apresentou a fala de Fábio Porchat, que deixa claro que o filme se trata de ficção e que o personagem que comete pedofilia é um vilão, assim como tem esses tipos de personagem que matam e cometem outros crimes."

O Ministério da Justiça determinou a retirada do filme das plataformas Amazon, Apple, Netflix, YouTube, Globoplay e Telecine. A pena por descumprimento é uma multa de R$ 50 mil por dia. O ator Fábio Porchat falou sobre a censura do filme e revelou o espanto com a decisão por ter sido baseada em atos condenáveis de um personagem mau de uma obra de ficção", disse Bonner e Renata, antes de exibir o posicionamento de Fábio Porchat.

