Bonner é criticado por fala preconceituosa e se retrata ao vivo no Jornal Nacional

247 - William Bonner pediu desculpas no Jornal Nacional desta terça (8) por um erro durante a cobertura do segundo turno da eleição presidencial. O jornalista afirmou que "por ignorância" utilizou a palavra esquizofrenia de forma pejorativa. Ele também assumiu que uma reportagem sobre o distúrbio era uma forma de redimir. As informações são do portal Notícias da TV.

"Alguns dias atrás, no domingo do segundo turno da eleição, eu, por ignorância, usei a palavra esquizofrenia como se fosse sinônimo para uma explicação confusa que eu tentei fazer", iniciou o jornalista.

"Felizmente, eu fui alertado para o erro. Essa reportagem é uma forma de me retratar pelo meu erro pessoal e também a nossa maneira de ajudar a combater a falta de informação", acrescentou ele.

