Boulos e Dunker explicam como conversar com bolsominions no Natal

Em tempos de total polarização política, fica o questionamento: como sobreviver às festas de fim de ano com familiares expondo posicionamentos políticos tão distintos? Para abordar o tema, Guilherme Boulos convidou o psicanalista Kristian Dunker, em seu programa "Café com Boulos".

247 - As festas de fim de ano estão batendo na porta e com elas aquele “tio do pavê”, bolsominion, que adora fazer arminha com a mão para tudo e dizer que “direitos humanos são para humanos direitos”. Como estabelecer um clima civilizado neste contexto?

O professor e psicanalista Cristian Dunker participou do programa “Café com Boulos”, apresentado pelo coordenador do MTST, Guilherme Boulos, e destacou que é necessário “desarmar os espíritos”.

