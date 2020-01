Boulos: 'secretario nazista já se foi. E o presidente ligado a milicianos?'

O ex-presidenciável Guilherme Boulos afirma que a demissão de Alvim não resolve os problemas do governo. Ele disse: "o secretário de Cultura nazista já foi. Muito bem. Mas e o ministro do Turismo que montou o esquema do Laranjal? E o secretário de Comunicação que usou dinheiro público pra contratar financiadores da própria empresa? E o presidente ligado a milicianos?" edit