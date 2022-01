‘Brancos acham que só eles têm advogados’, rebate Paulo Vieira após Maíra Cardi ameaçá-lo

Apoie o 247

247 - O humorista Paulo Vieira respondeu à declaração de Maíra Cardi após a influencer dizer que irá processá-lo por acusação de gordofobia. As informações são do jornal Estado de S.Paulo.

O desentendimento teve início após uma “bronca” da influenciadora ao ver que Arthur Aguiar, marido dela e participante do BBB 22, havia comido pão.

“Amor, você não podia ter comido pão! Você acabou de destruir todo o trabalho que eu fiz no seu corpinho! Nove quilos se foram à toa! Trinta dias batalhando nesse corpinho para estar aí, bonito, à mostra, para o Brasil inteiro ver e você me comeu pão! Não faça isso”, disse Maíra em uma postagem nos stories do Instagram no domingo, 23.

A fala não passou despercebida e recebeu inúmeras reações nas redes sociais. No Twitter, Paulo Vieira escreveu “é involuntário, mas a gordofobia da moça fez brotar em mim um ‘bem feito’ para cada gaia que já levou”, referindo-se ao fato de a influencer ter sido traída inúmeras vezes. A postagem foi apagada pouco tempo depois.

Maíra, que é coach de emagrecimento e dá dicas sobre o assunto no Instagram, afirmou que iria processar o humorista pela postagem. Além disso, ela também afirmou que tem repulsa por pessoas gordofóbicas e que possui lugar de fala dentro do emagrecimento.

“O Brasil inteiro sabe que eu trabalho com emagrecimento: eu emagreci Lexa, Larissa Manoela, Luísa Sonza, Ludmilla, Sorocaba, Maiara e Maraísa, Thaeme e Thiago. Eu e minha equipe emagrecemos 500 mil pessoas. Então, se tem uma pessoa que tem lugar de fala dentro do emagrecimento, essa pessoa sou eu. Se tem alguém que sofre junto com essa luta, esse alguém sou eu”, disse Maíra, novamente nos stories do Instagram.

Em postagem no Twitter, Paulo Vieira não citou diretamente Maíra, mas fez uma postagem dizendo que “branco acha que só eles têm advogados”.

