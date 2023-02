Brasil 247 e TV 247 terão correspondentes em Buenos Aires e Nova York: Marcia Carmo e Pedro Paiva

Jornalistas participaram das coberturas do 247 das viagens do presidente Lula a Buenos Aires e Washington edit

247 - O Brasil 247 e a TV 247 contam agora com dois novos correspondentes internacionais: a jornalista Marcia Carmo, diretamente de Buenos Aires, na Argentina, e o jornalista Pedro Paiva, a partir de Nova York, nos Estados Unidos.

Os dois novos profissionais chegam em meio ao retorno do Brasil ao cenário global, com a nova política externa do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Neste cenário, Marcia Carmo foi a jornalista que cobriu para o 247 a primeira viagem internacional do presidente Lula, para a capital argentina. A profissional escreveu matérias e fez entradas ao vivo na TV 247 sobre os compromissos de Lula.

Já Pedro Paiva cobriu para o 247 a viagem de Lula aos Estados Unidos, sua agenda com políticos estadunidenses como Bernie Sanders, com sindicalistas, e o encontro com o presidente Joe Biden, em Washington. Paiva também contou ao vivo na TV 247 e em videorreportagens o saldo da viagem do presidente brasileiro aos EUA.

Confira os currículos de Marcia Carmo e Pedro Paiva:

Marcia Carmo, jornalista carioca, com mestrado em Estudos Latino-Americanos (Unsam, de Buenos Aires), foi presidente da Associação de Correspondentes Estrangeiros na Argentina, é autora do livro ‘América do Sul’ (editora DBA), indicado ao Prêmio Jabuti, e coautora do livro ‘Argentinos, mitos, manias e milongas’ (editora Planeta) e do Guia de Buenos Aires para Brasileiros (DBA). Trabalhou na Rádio Globo, no jornal carioca O Dia, na antiga Veja, no antigo Jornal do Brasil, realizando cobertura em Brasília, e como correspondente em Buenos Aires. Escreve para a BBCBrasil e edita o portal em português do argentino Clarín. Nos últimos 20 anos cobre a América Latina e especialmente a América do Sul.

Pedro Aquino Paiva, jornalista, mora em Nova York. Foi produtor e repórter do América News, jornal do canal internacional da Globo feito para a comunidade brasileiros nos Estados Unidos, é colaborador da Revista Híbrida e da USBRTV nos Estados Unidos. Militou no movimento estudantil e ocupou diversas diretorias do DCE da UFRJ, inclusive o de representante estudantil no Conselho Universitário. Trabalhou na comunicação da campanha eleitoral da vereadora Luciana Boiteux (PSOL-RJ) e, entre 2019 e 2021, foi assessor de comunicação do então deputado federal Marcelo Freixo. Acompanha a política estadunidense e outros temas importantes do país.

