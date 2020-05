Brasil é governado por uma milícia, diz Bernardo Mello Franco

"A função da Polícia Federal é proteger a família e os amigos do presidente. A tarefa dos ministros é defender o chefe do alcance da lei", diz o jornalista edit

247 – "O vídeo liberado pelo ministro Celso de Mello expõe as vísceras da extrema direita no poder. A gravação mostra como Jair Bolsonaro transportou a lógica da milícia para o governo. A função da Polícia Federal é proteger a família e os amigos do presidente. A tarefa dos ministros é defender o chefe do alcance da lei", aponta o jornalista Bernardo Mello Franco, em sua coluna no Globo.

“O que os caras querem é a nossa hemorroida!”, brada o capitão, antes de atacar prefeitos e governadores aos palavrões. "Bolsonaro comanda a reunião no Planalto como se estivesse num churrasco em Rio das Pedras. Entre berros e xingamentos, ele diz estar 'se lixando' para a reeleição. Em seguida, avisa que a vitória de um adversário em 2022 pode levá-lo para a cadeia", lembra o colunista.

