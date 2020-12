'Brasil é piada internacional, mas pode virar matadouro internacional', diz Paulo Moreira Leite

À TV 247, o jornalista criticou a demora do governo Bolsonaro e de Pazuello em disponibilizar um imunizante contra Covid-19 para a população. "Países menores, com situação muito mais difícil, estão vacinando. A vacina é, neste momento, a única forma de proteger a sua vida, e somos o país que ainda não deu uma vacina. Não dá". Assista edit

247 - O jornalista Paulo Moreira Leite, em análise na TV 247 nesta quarta-feira (30), afirmou que é preciso tomar cuidado para que o Brasil de Jair Bolsonaro e do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, não passe de uma "piada internacional" para um "matadouro internacional".

PML, como é conhecido, criticou a demora do país em iniciar a vacinação contra a Covid-19, o que é visto pela imprensa do exterior como uma situação vexatória para o principal país da América do Sul.

"É uma piada, especialmente para quem só está assistindo. Para quem está vivendo isso, olha, vamos rir só um pouquinho, porque a gente precisa se mobilizar, a gente precisa pressionar porque não é possível o risco da gente se tornar não só uma piada internacional, mas um matadouro internacional. É muito grave. Países menores, com situação muito mais difícil, estão vacinando. E não é um problema de comparação. O problema é o seguinte: vacina é importante. A vacina é, neste momento, a única forma de proteger a sua vida, e somos o país que ainda não deu uma vacina, uma vacina. Não dá", afirmou o jornalista.

