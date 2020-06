“Brasil está a pouca distância de uma tragédia monstruosa”, diz jornalista

Jornalista Janio de Freitas denunciou a ação ‘criminosa’ do governo Bolsonaro em relação aos povos indígenas durante pandemia e afirmou que, enquanto o País sofre, ele “se dedica a incitar e encabeçar aglomerações com propostas criminalmente golpistas” edit

247 - O jornalista Janio de Freitas escreveu que, com a indiferença, “o Brasil está a caminho de todos os recordes negativos cabíveis na pandemia”, em coluna publicada no jornal Folha de S. Paulo. Para ele, Jair Bolsonaro atrapalha na luta contra a pandemia porque “se dedica a incitar e encabeçar aglomerações com propostas criminalmente golpistas”.

Mas o jornalista ainda afirma que, para a população indígena, a situação é ainda mais complexa. Bolsonaro destruiu boa parte da estrutura montada para dar assistência aos povos originários para favorecer madeireiros e garimpeiros.“Como consequência lógica, o Brasil está a pouca distância de uma tragédia monstruosa: a população indígena corre o risco de sucumbir a um genocídio”, reforça.

Para ele, o descaso com os indígenas, que são vulneráveis, “é o cume da política de crime governamental”.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.