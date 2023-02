Brasil não está mais dividido que os EUA, diz Lula à CNN

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avaliou nesta sexta-feira (10) que a radicalização política nos Estados Unidos é igual ou maior do que a que ocorre no Brasil, horas antes de se encontrar com o presidente Joe Biden, em Washington.

Em entrevista à jornalista Christiane Amanpour, da CNN, Lula lembrou que o Brasil não tem “uma cultura de ódio”. “Aqui também há uma divisão, muito mais ou tão séria quanto o Brasil — democratas e republicanos estão muito divididos. Ame ou deixe-o, é mais ou menos isso que está acontecendo”, afirmou o presidente.

“Nunca poderíamos imaginar que em um país que era o símbolo da democracia no mundo — alguém pudesse tentar invadir o Capitólio”, acrescentou Lula sobre os distúrbios nos EUA.

O presidente brasileiro chamou Jair Bolsonaro de “fiel imitador de Donald Trump”, dizendo que os dois “não gostam de sindicatos". "Eles não gostam do setor empresarial. Eles não gostam de trabalhadores, não gostam de mulheres. Eles não gostam de negros”, afirmou Lula.

