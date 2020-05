Brasil recebe movimento dos EUA que expõe e remove financiamento de sites de Fake News por empresas

“Sempre pensei em formas de combater notícias falsas, mas nunca havia encontrado uma eficiente. Até que descobri essa maneira simples de aplicar usando a desmonetização”, diz o desenvolvedor da iniciativa no Brasil, que não se identificou por segurança edit

247 - O movimento Sleeping Giants, que nasceu nos Estados Unidos há 4 anos, chegou ao Brasil no último domingo (17) com a proposta de minar a sustentação econômica de sites e canais ligados à extrema direita. A informação é do portal El País.

Nos EUA, um perfil no Twitter fez uma série de publicações que foram amplamente compartilhadas, desidratando todo o sistema de financiamento de veículos ultraconservadores norte-americanos. No Brasil, um estudante que desenvolve pesquisas a respeito de fake news decidiu criar uma conta para alertar empresas de que estão sendo exibidas, através de propagandas, dentro de sites extremistas, que publicam desinformações e notícias falsas.

“Sempre pensei em formas de combater notícias falsas, mas nunca havia encontrado uma eficiente. Até que descobri essa maneira simples de aplicar usando a desmonetização”, diz o administrador da versão brasileira que já conta com mais de 80 mil seguidores. O garoto celebra ter obtido aval dos precursores do Sleeping Giants para replicar a iniciativa e prefere não se identificar por segurança.

