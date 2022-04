Breno Altman diz que esquerda se rende à hegemonia das ideias liberais

No Twitter o jornalista diz que esquerda atual não acompanha pensamento dominante nos anos 80 do século passado que era a revolução edit

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista Breno Altman critica a postura atual da esquerda brasileira. Segundo ele, há uma rendição à hegemonia das ideias liberais, contrariamente ao que pensava nos anos 80 do século passado, quando o conceito estruturante era a revolução.

"Até os anos 80, o conceito estruturante do pensamento de esquerda era revolução, entendida como a passagem do poder às classes trabalhadoras e a transição ao socialismo. Agora, a ideia dominante é democracia. Forte signo de rendição à hegemonia das ideias liberais", escreve Breno em sua conta no Twitter.

Até os anos 80, o conceito estruturante do pensamento de esquerda era revolução, entendida como a passagem do poder às classes trabalhadoras e a transição ao socialismo. Agora, a ideia dominante é democracia. Forte signo de rendição à hegemonia das ideias liberais. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE April 23, 2022





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE