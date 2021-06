"Bretas precisa ser afastado da magistratura", diz Joaquim de Carvalho

247 - O jornalista Joaquim de Carvalho, em participação no Bom Dia 247 neste sábado (5), defendeu o afastamento do juiz da Lava Jato do Rio de Janeiro, Marcelo Bretas.

O magistrado foi acusado, em delação premiada, pelo advogado criminalista Nythalmar Dias Ferreira de negociar penas e agir em conluio com o Ministério Público em investigações. "Bretas é da escola Moro. Igualzinho, não tem diferença nenhuma", resumiu o jornalista. "Fica muito claro que ele, assim como o Moro, dirigia a investigação, tinha alvos".

"Ele tem que ser afastado da magistratura. Assim como o Moro já caiu fora, o Bretas tem que ser afastado. Tem uma palavra que resume a atuação dele: indignidade. Ser juiz é algo muito sério. Você representa o Estado, você é o Estado naquele momento. Por isso você tem toda a reverência", afirmou Joaquim de Carvalho.

