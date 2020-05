Brian Mier: Ciro Gomes é quinta-coluna na esquerda

247 - O jornalista norte-americano Brian Mier falou à TV 247 sobre os constantes ataques do ex-ministro Ciro Gomes à esquerda, ao Partido dos Trabalhadores (PT) e ao ex-presidente Lula.

Para Mier, Ciro é uma espécie de traidor dentro da esquerda, que tenta sujar o nome do PT e de Lula para garantir votos para a direita e centro.Brian Mier ainda afirmou que Ciro Gomes jamais pertenceu à esquerda e confessou que nunca confiou no ex-ministro. “Ciro, faz um tempo, está agindo mais como ator de quinta-coluna do que como uma verdadeira pessoa esquerda , que ele nunca foi. Quando esse cara foi de esquerda? No máximo de centro ou centro-esquerda. Por que ele está se posicionando como voz da esquerda agora? Só para tirar voto do PT, para garantir voto na direita e no centrão”.

“Ele é quinta-coluna, não é de confiança, já trocou de partido político muitas vezes. Eu nunca confiei em Ciro Gomes, desculpa. Eu acho que já faz um tempo até que o Lula estava sendo paciente demais com isso . A maioria das pessoas que eu conheço que são ciristas têm ódio da classe trabalhadora, mas querem mostrar que são descolados, da esquerda”, completou.

