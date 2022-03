Brigas e irritação com Faustão: documentário explica entrada conturbada de Luciano Huck no Domingão

Domingão com Huck: A História da História se propõe a mostrar os bastidores do programa edit

Apoie o 247

ICL

247 - Início de junho de 2021. Luciano Huck fez uma chamada virtual com sua então equipe do Caldeirão para comunicar que, a partir de 9 de janeiro de 2022, eles passariam a fazer o Domingão. Semanas depois, Fausto Silva saiu de forma precoce da Globo e todo o calendário mudou. A alteração de planejamento causou um abalo na equipe, conforme explora o documentário que ficou disponível no Globoplay na quarta-feira (2). A reportagem é do portal Notícias da TV.

Domingão com Huck: A História da História se propõe a mostrar os bastidores da sucessão do programa de auditório lançado em 1989. Apesar de evitar citar a saída de Faustão e não contextualizar ao espectador os motivos de a estreia de Luciano ter sido antecipada em quatro meses, a produção traz momentos interessantes de bastidores.

No encontro com a equipe em junho, Huck falou que ainda não havia assinado sua renovação de contrato com a emissora. O novo acordo, tratado pelo comunicador como o mais importante de sua vida, seria fechado dias depois e com anúncio no programa Conversa com Bial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Isso a Globo não mostra

A entrevista com Pedro Bial foi ao ar em 15 de junho. Até aquele momento, Faustão ficaria no Domingão até dezembro e passaria o bastão para Luciano Huck. Dois dias depois, a Globo tirou Faustão do ar e colocou Tiago Leifert para terminar a temporada da Super Dança dos Famosos --o ex-apresentador do Big Brother Brasil não é citado em momento algum do documentário.

O que o Globoplay também não mostra é que tudo precisou ser feito às pressas justamente por causa da saída antecipada de Fausto Silva. O fato de o veterano ter anunciado que iria para a Band enquanto ainda dava expediente na Globo irritou diretores da líder da audiência.

Além disso, a alta cúpula ficou incomodada com a migração de parte da equipe do Domingão para a concorrente. Com isso, ele foi retirado do ar antes do previsto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O único momento que Faustão é citado de forma direta na produção do Globoplay é em um depoimento de Amauri Soares, diretor da TV Globo e que antes respondia pela programação da emissora:

"Todos nós estávamos preparados para fazer essa transição de maneira bastante planejada, bastante gradual, com a saída de Fausto no final de 2021, em um programa que o próprio Fausto passaria o bastão para o Luciano. Isso tudo estava no horizonte, estava planejado. Mas as coisas nem sempre acontecem como a gente quer"

A reunião de junho, antes da reviravolta das datas, aparentava ter sido num clima de paz e amor. "A gente vai para janela mais popular, para a maior vitrine da TV brasileira. Eu estou enxergando que a gente pode pegar essa vitrine e fazer o resgate da autoestima do Brasil: mostrar que tem coisas legais, que a gente tem um Brasil muito legal para ser mostrado", disse Huck.Após a mudança de datas, porém, o clima mudou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em tom mais sério, durante encontro em agosto, o apresentador falou com os companheiros de trabalho sobre a estreia antecipada. "Tudo o que estava acontecendo até aqui é que a gente estrearia em 9 de janeiro, com quadros novos e o que a gente quisesse, mas a gente está botando pressão agora para estrear em setembro", informou.

Na sequência, foram exibidas cenas do momento mais tenso do documentário: uma discussão de Luciano com Hélio Vargas, diretor artístico do Domingão e que ocupava essa mesma função no Caldeirão. Para Huck, o início do programa em setembro deveria ser tratado como estreia, mesmo com o trabalho feito às pressas. O diretor pensava diferente."Eu não quero ir lá tampão. A gente está no meio de uma pandemia...", falou o apresentador. "Então não é estreia. Esse programa está tapando buraco", soltou Vargas. "Então não vamos fazer", rebateu o marido de Angélica. O documentário ainda mostra tudo o que deu de errado no programa de estreia, mas sem deixar de fazer uma propaganda do Domingão com Huck e do próprio apresentador, com exibições das participações de Luciano Huck no meio político.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE