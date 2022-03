Brigas pesadas nos bastidores com BBB chega na famíia Marinho e faz Globo cancelar programa com Bial às segundas

A produção do programa de Pedro Bial se estranhou com equipe do BBB edit

247 - A Globo cancelou a exibição do Conversa com Bial nas madrugadas de segunda para terça após uma briga pesada nos bastidores. A produção do programa de Pedro Bial se estranhou com equipe do BBB 22 e executivos da TV por causa do atraso de 70 minutos que a edição do último dia 7 do reality causou na programação da emissora. Nesse dia, o jornalista estreou sua nova temporada e só entrou no ar às 3h15. A Globo disse que a mudança é pontual por causa das novelas das nove (leia comunicado abaixo). A reportagem é do portal Notícias da TV.

A suspensão é momentânea e vai durar enquanto o Big Brother Brasil estiver no ar com uma dinâmica mais demorada neste dia da semana --o programa termina no dia 26 de abril. Com isso, a Globo evita problemas no dia Jogo da Discórdia, dinâmica de toda segunda-feira em que os confinados "discutirem a relação".

Para o início dos trabalhos deste ano, o Conversa com Bial entrevistou Joaquim Barbosa, ex-ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) e que raramente dá entrevistas. A produção do programa tentava convencê-lo a gravar com o jornalista desde o começo do talk show, em 2017. Havia uma grande expectativa pela repercussão que a conversa poderia ter. Mas o BBB longo demais atrapalhou os planos.

Segundo apurou o Notícias da TV, o atraso de 70 minutos na estreia da atração de Bial causou um tremendo mal-estar. A equipe se sentiu desprestigiada pela forma como o programa foi tratado, e ficou o sentimento de que era melhor nem ter ido ao ar, em vez de ser exibido quase 4h.

Revoltadas, produção e diretora artística do Conversa, Mônica Teixeira, fizeram uma reclamação formal para a área de Programação. A culpa foi atribuída a J.B de Oliveira, o Boninho, diretor de gênero de variedades. Mônica e sua equipe acusam a direção do BBB 22 de terminar o programa na hora que bem quiseram naquele dia só por causa de sua audiência alta --hoje, o reality é o programa mais visto da Globo.

Até presidente da Globo soube da briga

A produção do BBB 22, por sua vez, alegou que não conseguia controlar o que estava acontecendo na dinâmica e lamentou o problema. Mas pontuou que, naquele dia, o reality show precisava ter o Jogo da Discórdia na íntegra por ser um elemento importante. Na semana seguinte, dia 14, a direção do Big Brother transmitiu parte da dinâmica no Multishow para evitar novos problemas.

O teor de indignação da produção do Conversa com Bial foi tão grave nos bastidores que até do presidente da Globo, Paulo Marinho, foi procurado para ajudar a acalmar os ânimos. Para Marinho, chegou a informação que o próprio Joaquim Barbosa lamentou para Pedro Bial o horário tardio que o papo entre os dois foi ao ar.

