Britto acusa diretor de assédio

247 - O ex- apresentador de A Fazenda Britto Jr. fez questão, mais uma vez, de externar a sua insatisfação com a sua antiga casa, a Record. De acordo com a coluna de Leo Dias no Metrópoles, Britto respondeu uma postagem de um internauta sobre uma possível escolha da emissora para demissão entre o diretor Rodrigo Carelli, diretor de realites da Record e o apresentador Marcos Mion.

Na postagem, o internauta comenta a decisão da Record de escolher entre o diretor Carelli e Mion, que saiu da emissora para assumir as tardes de sábado na Globo no lugar de Luciano Huck. Segundo Britto, a ida de Mion para a emissora vizinha só foi possível porque Mion pediu demissão, do contrário, “ ele estaria lá e não teria ido pra Globo”.

Grato! Parabenizo os diretores da Record por terem forjado, ops, demitido Mion. Não fosse isso, ele estaria lá e não teria ido pra Globo. https://t.co/LB5JS6O70x PUBLICIDADE August 16, 2021

Britto fez questão de externar sua insatisfação com o antigo chefe quando internauta perguntou se emissora teve que escolher entre Mion e Carelli: “Não. A Record tem pastores artísticos. E eles não mexem com isso. Deixam tudo na mão do Carelli, que, todos sabem, é um merda”.

Não. A Record tem pastores artísticos. E eles não mexem com isso. Deixam tudo na mão da Careli, que, todos sabem, é um merda. PUBLICIDADE August 16, 2021

Sobre tomada de decisões, Britto respondeu ao internauta que não é Carelli quem decide. Ele ainda chamou o diretor de assediador.

Não, ele põe os amigos dos pastores e se sobrar vaga, põe seus amigos íntimos, que ele quer assediar. PUBLICIDADE August 16, 2021