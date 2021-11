Bruna Marquezine 'compra briga' com Conselho de Enfermagem: 'Isso é uma ameaça?'

Apoie o 247

247 - A atriz Bruna Marquezine, 26 anos, voltou a se pronunciar sobre a polêmica fantasiada usada no último Halloween. Pouco após ter publicado um comunicado oficial, no qual se desculpa pelo figurino, ela reagiu a um post do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) a respeito do caso. A reportagem é do portal UOL.

"Em nota oficial, o Cofen manifestou repúdio à publicação da atriz Bruna Marquezine, que usou as redes sociais para divulgar uma fantasia de 'enfermeira sexy' para mais de 40 milhões de seguidores, no último domingo (31)", declarou o perfil oficial da organização no Twitter.

"Diante dos efeitos nefastos que esse tipo de atitude pode estimular, o Cofen espera que ela se retrate, para evitar uma ação judicial", acrescenta a publicação subsequente à primeira.

Bruna, ao que parece, não gostou nada do tom dessa última publicação. "Isso é uma ameaça?", quis saber a atriz, respondendo diretamente o tópico.

A atitude de Marquezine dividiu os internautas que estavam acompanhando a discussão. Alguns deles consideraram descabida a reação da famosa.

"Bruna, não entenda como ameaça. Sempre fomos taxadas de comida de médico e fantasia de sex shop. Lutamos muito pra perder esse estigma", observou uma internauta, que, por sinal, atua profissionalmente como enfermeira.

