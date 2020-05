Bruna Marquezine pede mutirão contra governo Bolsonaro

"Também quero sair do governo Bolsonaro. Como é que faz?", escreveu a atriz Fernanda Paes Leme. "Vai ter que ser na base do mutirão?", indagou Marquezine edit

247 - Após o anúncio da demissão do ministro da Saúde, Nelson Teich, em meio à pandemia do novo coronavírus, as atrizes Bruna Marquezine e Fernanda Paes Leme reafirmaram suas críticas ao governo Jair Bolsonaro.

"Também quero sair do governo Bolsonaro. Como é que faz?", escreveu Fernanda. "Vai ter que ser na base do mutirão?", indagou Marquezine, fazendo uma referência aos paredões do reality Big Brother Brasil.

O humorista Marcelo Adnet acrescentou: "Puxa Bruna!!!".

A publicação recebeu mais de 100 mil curitdas, ganhando o apoio de milhares de fãs.

Vai ter que ser na base do mutirão? https://t.co/3O3kTXx6Cr — Bruna Marquezine (@BruMarquezine) May 15, 2020





