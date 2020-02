Bruno Boghossian: Bolsonaro faz do ódio e do jogo sujo ferramentas do poder

247 - "Não foi o tal gabinete da raiva, a ala ideológica do Planalto, as redes de apoio ao governo ou um aloprado da burocracia palaciana", escreve Bruno Boghossian em sua coluna publicada no jornal Folha de S.Paulo. "Mais uma vez, quem distribui ofensas asquerosas e faz manobras desesperadas para obter ganhos políticos é o próprio presidente da República".

Segundo o colunista, "é inútil tratar os ataques do bolsonarismo e de suas hordas digitais como desvios impulsivos ou acidentais". "O homem que ocupa o posto mais importante do país prova diariamente que o ódio e o jogo sujo irradiam do topo. São o método definitivo do grupo que está no poder", acrescenta.

"O insulto baixo e misógino à repórter Patrícia Campos Mello, da Folha, reflete sua inclinação permanente em difamar quem incomoda e desqualificar uma imprensa que vigia seus passos".