Bruno Boghossian: Bolsonaro insiste em desinformação para manipular debate sobre vírus

247 - Em sua coluna publicada no jornal Folha de S.Paulo, Bruno Boghossian afirma que Jair Bolsonaro "acordou no Dia da Mentira disposto a golpear a realidade". "Pela manhã, ele publicou um vídeo para dizer que as medidas de isolamento implantadas no combate ao vírus haviam provocado desabastecimento de comida em Minas", escreve.

"Não era verdade. A rádio CBN foi até a Ceasa e mostrou que a situação era normal. A gravação havia sido feita durante a limpeza do espaço. O presidente apagou a postagem e pediu desculpas, não sem antes ser desmentido pela ministra da Agricultura, que disse não haver notícias de desabastecimento no país", continua.

De acordo com o jornalista, "a mentirada é uma conhecida estratégia política do governo para produzir tumulto e confundir a população". "A diferença é que, agora, esse jogo põe vidas em risco".

