Bruno Boghossian: Bolsonaro planeja 7 de setembro como ato preparatório para contestar eleição

"A ideia é reeditar a pauta golpista, reforçar ataques a ministros do STF e espalhar suspeitas falsas sobre as eleições", diz o colunista edit

Apoie o 247

ICL

247 - Em sua coluna publicada no jornal Folha de S.Paulo, o colunista Bruno Boghossian afirma que "Jair Bolsonaro começou a organizar uma versão anabolizada dos protestos de Sete de Setembro do ano passado". "A ideia é reeditar a pauta golpista, reforçar ataques a ministros do STF e espalhar suspeitas falsas sobre as eleições — desta vez, a poucas semanas do primeiro turno", disse.

De acordo com o jornalista, "Bolsonaro vê a data como um ato preparatório para a contestação do resultado das urnas, 26 dias depois". "O presidente alega que a ida dos apoiadores às ruas será uma prova de que ele tem mais apoio que Lula, de que há gente suficiente desconfiada do processo de votação e de que essas pessoas não aceitam o que 'dois ou três lá do TSE querem impor'", continuou.

"O plano, ao que tudo indica, é explorar os atos para criar a falsa impressão de que ele tem apoio e legitimidade para tentar melar a eleição", complementou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE