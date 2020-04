Bruno Boghossian: Bolsonaro quer uma república a seus pés

247 - "Jair Bolsonaro admitiu que trabalha para transformar a Polícia Federal em milícia particular", escreve Bruno Boghossian em sua coluna publicada no jornal Folha de S.Paulo. "Sem muito constrangimento, o presidente confessou que mandou delegados investigarem casos de seu interesse e que ameaçou o chefe do órgão de demissão por interesses pessoais".

De acordo com o jornalista, Bolsonaro "se acomodou tanto na cadeira que nem tenta disfarçar a intenção de explorar o governo como uma máquina a serviço de sua família e de aliados".

"Bolsonaro confunde comando com subserviência. Na semana passada, soltou um 'minhas Forças Armadas' e, depois, questionou se um presidente não pode cobrar informações 'da sua Polícia Federal'", continua.

"O presidente quer convencer seus seguidores de que a eleição lhe conferiu poderes para impor suas vontades e submeter estruturas independentes a seus desejos. Bolsonaro quer uma república a seus pés".

