Bruno Boghossian: Bolsonaro só quer saber de fugir de responsabilidades

247 - Em sua coluna publicada no jornal Folha de S.Paulo, Bruno Boghossian critica Jair Bolsonaro. "Só pensa no próprio poder", diz.

"O presidente ameaçou derrubar com uma canetada as medidas de isolamento para conter o avanço do coronavírus. Apesar de fingir coragem, ele sugere que não quer ser responsabilizado pela tragédia que essa ordem pode causar", destaca.

"Bolsonaro, como se vê, continua tratando com desdém os alertas das autoridades de saúde sobre os riscos de se lançar milhões de pessoas de volta ao trabalho. A única estratégia do presidente durante a crise é abrir mão de suas responsabilidades", acrescenta.

