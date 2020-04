Bruno Boghossian: Bolsonaro usa cargos para expandir poderes

247 - "Jair Bolsonaro se lançou no mercado político em busca de um seguro-impeachment falsificado", escreve Bruno Boghossian em sua coluna publicada no jornal Folha S.Paulo. "Depois de alardear que há planos malignos para tirá-lo do poder, o presidente chamou líderes do centrão para o chá da tarde. Na saída, eles passaram a negociar cargos com ministros do Palácio do Planalto", complementa.

Segundo o colunista, "ainda que Bolsonaro tenha praticado barbaridades suficientes para justificar uma dezena de processos do tipo, não existe articulação real para removê-lo do cargo". "O presidente sabe, mas alimenta a paranoia para tentar expandir seus poderes", diz.

"O melhor seguro contra o impeachment que um presidente pode ter é governar. Bolsonaro já se mostrou incapaz de desempenhar esse papel".

