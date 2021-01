Bruno Boghossian: carta de Bolsonaro a Biden só tem valor com outro chanceler ou outro governo

247 - "Depois da teimosia diante da vitória do democrata, Bolsonaro enviou uma carta em que deseja ao americano a 'mais alta estima'", escreve Bruno Boghossian em coluna publicada no jornal Folha de S.Paulo. "A carta enviada agora a Biden contém um catálogo humilhante das migalhas concedidas por Trump ao país e uma lista de princípios que não casam com as diretrizes da diplomacia bolsonarista", afirma.

Segundo o colunista, "para que o documento tenha algum valor, será preciso trocar o chanceler ou o governo –o que ocorrer primeiro."​ "Jair Bolsonaro se esforçou para construir a pior relação possível com o novo presidente dos EUA", continua.

"Apoiou o candidato errado, alimentou falsas suspeitas de fraude eleitoral e ameaçou entrar em guerra. Foi preciso que Joe Biden pegasse as chaves da Casa Branca para que o governo brasileiro caísse de joelhos", complementa.

