Bruno Boghossian: 'credibilidade é um atributo em falta no PL'

247 - Em sua coluna publicada nesta quarta-feira (31) no jornal Folha de S.Paulo, o jornalista Bruno Boghossian afirma que a campanha de Jair Bolsonaro (PL) "se enrolou ainda mais depois que o governo enviou ao Congresso as contas de 2023 com a previsão de um benefício no valor de R$ 405". "A ideia é convencer o eleitor de que será possível mudar a proposta até o fim do ano, mas credibilidade é um atributo em falta no comitê do PL", continua. "Bolsonaro está diante de uma situação em que o governante atrapalha a propaganda do candidato", acrescenta.

Segundo o jornalista, "na primeira semana de propaganda eleitoral, a campanha de Jair Bolsonaro mandou veicular 21 vezes em cada emissora de rádio a promessa de manter o Auxílio Brasil em R$ 600 no ano que vem".

Bolsonaro, diz o colunista, "precisa gastar energia para contornar a desconfiança de parte do eleitorado em relação ao aumento" do Auxílio Brasil.

