Bruno Boghossian: disputa de poder criar turbulência para o governo Bolsonaro

Jornalista Bruno Boghossian afirma não ser "pouca coisa o fato de que a crítica mais cortante ao caos no Ministério da Educação tenha partido do presidente da Câmara". "Aos poucos, o Planalto perde o controle da reforma tributária e vê suas medidas de aperto fiscal andarem com lentidão", acrescenta

247 - Em sua coluna publicada no jornal Folha de S.Paulo, o jornalista Bruno Boghossian destaca as dificuldades de articulação do governo Jair Bolsonaro e afirma não ser "pouca coisa o fato de que a crítica mais cortante ao caos no Ministério da Educação tenha partido do presidente da Câmara. Nem que o presidente do Senado tenha feito circular uma ameaça de retaliação ao governo diante do desmanche da Casa Civil".

Segundo o colunista, "o Planalto já não tem apoio firme no Congresso, mas a situação sempre pode piorar". "Jair Bolsonaro assiste a disputas de poder em postos-chave de sua gestão, envolvendo diretamente os interesses de caciques políticos que podem facilitar ou dificultar sua vida. O presidente amplia o risco de turbulências a poucos dias do retorno das atividades parlamentares", diz.

"Perturbações como essas certamente não ajudam a agenda que Bolsonaro gostaria de aprovar na Câmara e no Senado. Aos poucos, o Planalto perde o controle da reforma tributária e vê suas medidas de aperto fiscal andarem com lentidão", acrescenta.