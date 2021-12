Bruno Boghossian: 'esforço de Bolsonaro contra vacinação de crianças é desprezível'

Para o jornalista, Jair Bolsonaro e seus auxiliares organizaram "uma engenharia completa para atrapalhar essa etapa do combate à Covid” edit

247 - O jornalista Bruno Boghossian afirma, em sua coluna na Folha de S. Paulo, que “o esforço de Bolsonaro para dificultar a imunização de crianças é provavelmente o lance mais desprezível de sua campanha contra a saúde pública na pandemia”. “A Anvisa atestou que a vacina é segura, mas o presidente e seus auxiliares organizaram uma engenharia completa para atrapalhar essa etapa do combate à Covid”, completa.

Segundo Boghossian, “a política do governo para crianças na pandemia só tinha um caminho: expor todas elas ao vírus e empurrar remédios inúteis em caso de contaminação”. “Agora, Bolsonaro faz de tudo para obter a imunização do menor número possível de crianças. Em seu esforço diário para produzir desconfiança sobre as vacinas, ele quer condicionar a aplicação das doses à assinatura de um termo de responsabilidade e à apresentação de receita médica –uma bela maneira de amedrontar pais e afastar famílias pobres, que têm mais dificuldade para marcar consultas”, ressalta.

“Bolsonaro usa as crianças para reciclar falsos questionamentos sobre a vacina. Essa névoa artificial é a única ferramenta que o presidente tem para esconder o longo processo de sabotagem que ele liderou na pandemia”, finaliza.

