Bruno Gagliasso estende a mão a Sérgio Hondjakoff após vídeo: "Estamos juntos"

No vídeo publicado pelo antigo Cabeção, ele aparece alterado pelo uso de entorpecentes e ameaça matar o pai com um bastão caso não receba mil reais do familiar edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ator Bruno Gagliasso decidiu enviar uma mensagem de apoio a Sérgio Hondjakoff, o famoso Cabeção de Malhação, após o ator publicar um vídeo polêmico em que ameaça matar o pai em troca de dinheiro. As informações são do portal Contigo.

Nesta quarta-feira (8), a coluna Leo Dias, do Metrópoles, teve acesso a uma gravação que o marido de Giovanna Ewbank enviou a Sérgio. Nas imagens, ele presta apoio ao colega e deseja sua recuperação.

“Olá, Sérginho, quando tempo hein meu amigo? Aqui é Bruninho. Estamos afastados mas estou muito feliz de saber que você encontrou com o nosso amigo Sandro. Ele [Sandro] é um cara que já ajudou muito a minha família e estará ao seu lado para o que der e vir, assim como eu também estarei. Fechado? É difícil, mas não é impossível. Um beijo e estamos juntos, cara. Ninguém vai largar a sua mão, não", disse ele na mensagem enviada diretamente a Sérgio Hondjakoff.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No vídeo publicado pelo antigo Cabeção, ele aparece alterado pelo uso de entorpecentes e ameaça matar o pai com um bastão caso não receba mil reais do familiar. Ele até mesmo mostrou o bastão no vídeo, se mostrando fora de si.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE