Bruno: Bolsonaro é um cara honesto e limpou a disgramaiada que estava roubando a gente

Na visão do sertanejo, Jair Bolsonaro limpou o Brasil da corrupção. "Eu falo do Bolsonaro porque ele é um cara honesto"

247 - O sertanejo e bolsonarista Bruno, da dupla Bruno & Marrone, declarou que Jair Bolsonaro “é um cara honesto” e que “o Brasil estava precisando era de pessoas honestas para limpar essa disgramaiada”.

“Eu falo do Bolsonaro porque ele é um cara honesto. E o que o Brasil estava precisando era de pessoas honestas para limpar essa ‘disgramaiada’ que tava ai, tudo roubando a gente”, disse o sertanejo, como reproduziu o jornalista Ricardo Noblat em suas redes nesta segunda-feira (31).

Recentente, ele também fez a defesa do uso do medicamento cloroquina, que não possui efeito algum comprovado no combate ao coronavírus. Ele disse que, ao contrair o vírus, tomou “Cloroquina, azitromicina e corticóide” e que “Bolsonaro está certo. Esse remédio é muito bom”.

