Burnier rebate Bolsonaro: 'não vamos calar a boca'

247 - O jornalista José Roberto Burnier fez um desabafo hoje após Jair Bolsonaro mandar por repetidas vezes a imprensa calar a boca na saída do Palácio do Planalto, pela manhã. O experiente profissional do grupo Globo usou seu espaço como comentarista na Globonews para rebater o comportamento do presidente. A informação é do portal UOL.

"Antes de encerrar, se me dão licença, eu vou mandar um recado ao sr. presidente Jair Bolsonaro", anunciou Burnier no encerramento da edição das 10h do Jornal Globonews. "Nós não vamos calar a boca", continuou.

"Eu me solidarizo e nós todos nos solidarizamos com nossos colegas jornalistas de Brasília que estão sendo diariamente achincalhados pelo presidente da República e pelos seus seguidores. Que eles (jornalistas) estão apenas cumprindo seu trabalho, estamos todos fazendo isso. Não vamos calar a boca", disse Burnier.

