BuzzFeed News encerra operação no Brasil

247 - O BuzzFeed Brasil vai encerrar suas atividades. O anuncio foi feito nesta segunda-feira (31). Em nota, o editor Graciliano Rocha disse que a decisão de descontinuar a operação do BuzzFeed News Brasil foi tomada ao longo deste ano e é um efeito direto da crise econômica desencadeada pela pandemia.

Ainda conforme o editor, as demais franquias da empresa no país nas áreas de entretenimento (BuzzFeed Brasil) e gastronomia (Tasty Demais) continuam com suas atividades. O BuzzFeed News em inglês também segue normalmente.

Com o encerramento da operação, Rocha e sua equipe de quatro repórteres –Tatiana Farah, Mauro Albano, Severino Motta e Guilherme Lúcio da Rocha– deixam a empresa. A equipe foi comunicada da descontinuidade do site de notícias na semana passada.

“Nós entramos em 2020 como uma empresa lucrativa e estávamos preparados para investir em nosso negócio no Brasil, mas infelizmente não temos mais capacidade para isso”, disse Matt Drinkwater, vice-presidente sênior da área internacional do BuzzFeed, ao Meio e Mensagem.

