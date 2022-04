Cachorrinha “invade” telejornal da Globo para descansar (vídeo)

Apoie o 247

Metrópoles - Uma cena para lá de inusitada (e bastante fofa) chamou atenção dos bastidores do Jornal do Almoço – SC, transmitido pela NSCTV, afiliada da Rede Globo em Santa Catarina. Uma cachorrinha, que é mascote da emissora, decidiu descansar no estúdio.

O jornalista Raphael Faraco compartilhou o momento nas redes sociais. A cachorra, que é conhecida dos jornalistas, decidiu descansar no estúdio, momentos antes da atração ir ao ar.

Nas redes sociais do jornalista, os espectadores do programa gostaram de ver Brenda descansando no estúdio do jornal.

Assista:

Tudo normal nos minutos que antecedem ao Jornal do Almoço. #mascoteNSC pic.twitter.com/wVJQ8b2vnz April 13, 2022

