'Cadê o sumido do general Augusto Heleno?'. Internautas repercutem os atos golpistas

247 - Internautas cobraram o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Augusto Heleno depois que militares apareceram em um vídeo dando passagem para bolsonaristas avançarem em direção ao Palácio do Planalto, no dia 8 de janeiro, quando terroristas invadiram a Praça dos Três Poderes.

Uma internauta escreveu: "cadê o sumido general Heleno pra botar o surrão abaixo e contar essa história direito". "Tem muito o que explicar", complementou.

Após a repercussão das novas imagens, Ricardo Cappelli assumiu interinamente o GSI. Ele é secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Em entrevista ao 247, Cappelli disse que está disponibilizando as 160 horas de gravação feitas no dia 8 de janeiro para o Supremo Tribunal Federal (STF).

Antes de Cappelli, o chefe do GSI era o general Gonçalves Dias, que pediu demissão até acabarem as investigações.

A Procuradoria-Geral da República denunciou pelo 1.390 pessoas por envolvimento nos atos golpistas.

Cadê o sumido general Heleno pra botar o surrão abaixo e contar essa história direito. Tem muito o que explicar. #LulaOBrasilEoMundoRespeitam pic.twitter.com/F1pqTjeYDb — Rolustosa 🇧🇷⭐️🚩 (@ro_lustosa) April 22, 2023

[Todos da turma do general Heleno]



Vai se um clima terrível na CNN 😄 pic.twitter.com/PFxuQgM3YT — Gustavo Canalhão (@gustavocanalhao) April 22, 2023

O ex-ministro do GSI GDias disse na #PF que o general Heleno seria o responsável pela invasão no Planalto durante os atos terroristas e que ele teria informantes ali.

O bambu, só começou a entrar e vejam a cara de dor dele.

Prepare a vaselina general.#CPMIDosGolpistas pic.twitter.com/UyoPcZpl71 — Carlos Faria Café (@cafe_faria) April 22, 2023

Vejam: TODOS OS MILICOS que aparecem ajudando os invasores trabalhavam sob o GENERAL HELENO. Todos de ALTA PATENTEA e tem gente que até recebeu MEDALHA DO CAPITÃO. O que estavam fazendo lá no dia da invasão?https://t.co/mfS4VH0jDG — Carapanã (@carapanarana) April 22, 2023

