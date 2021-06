Cade pede investigação contra Globo por monopólio no mercado de novelas

247 - O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) pediu à procuradoria-geral do órgão o estabelecimento de um inquérito contra a Rede Globo por suposto monopólio na transmissão de novelas.

O órgão alega que a antecipação da renovação contratual de diversos atores da emissora pode configurar uma tentativa de impedir a "entrada de um novo player no mercado e merece a atenção e imediata ação da autoridade de defesa da concorrência".

O texto do pedido menciona a entrada de novos concorrentes no mercado, como a Netflix.

"A emissora global teme perder artistas renomados, como aconteceu com Caio Castro, Bruno Gagliasso, Marco Pigossi, Milhem Cortaz, Lee Taylor, Sheron Menezzes, entre outros’. Como é cediço, a Rede Globo detém posição dominante no mercado de programação de conteúdo para TV Aberta e Fechada, de âmbito nacional, já constatado pelo Tribunal do Cade". (Com informações do Antagonista).

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.