Cafezinho: Datafolha mostra dificuldades para Ciro decolar

Por Gabriel Barbosa, no Cafezinho - A pesquisa divulgada pelo DataFolha na noite desta quinta-feira, 23, revela um cenário de incrível estabilidade na disputa presidencial com Lula distante 19 pontos de Jair Bolsonaro (47% x 28%) no 1° turno.

Na sequência, aparece o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) que oscilou de 7% para 8%. Logicamente que o índice registrado pelo ex-governador do Ceará está longe do planejado pelo entorno de sua pré-candidatura, que era entre 12% e 18% nesta altura do campeonato.

Mas apesar disso, a estratégia do pedetista tem “funcionado” [parcialmente] até aqui. Isso porque sua postulação não está ganhando intenções de voto, mas também não está perdendo. Na prática, uma estagnação ou simplesmente “nem-nem”, nem ganha e nem perde.

Com isso, a pesquisa DataFolha mostra que o eleitor de Ciro Gomes não deve se desprender tão facilmente do ex-ministro e o seu Projeto Nacional de Desenvolvimento.

Vale lembrar que essa era a aposta do entorno da campanha do ex-presidente Lula para aumentar a vantagem sobre Bolsonaro já nos próximos levantamentos. Mas pelo que indica a pesquisa do DataFolha, o movimento de voto útil entre os eleitores de Ciro para Lula, talvez ocorra somente às vésperas da eleição. A conferir!

