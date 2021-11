Cai aprovação de Bolsonaro nas redes sociais, diz pesquisa

De acordo com a agência de inteligência em dados .MAP, a aprovação de Jair Bolsonaro nas redes sociais caiu de 32% para abaixo de 31% em outubro edit

247 - A agência de inteligência em dados .MAP apontou em levantamento que a aprovação de Jair Bolsonaro nas redes sociais caiu de 32% para 30,7% em outubro – a análise não considerou influenciadores digitais, políticos e robôs. A pesquisa teve como base um universo de 1,4 milhão de posts no Twitter e no Facebook. A informação foi publicada pela coluna de Mônica Bergamo nessa terça-feira (2).

De acordo com as estatísticas, a inflação concentrou 39% das discussões sobre o tema, com uma aprovação de apenas 4% na opinião pública.

O tema da economia em debates nas redes sociais saltou de um patamar de 7% a 9% para 14% no mês de outubro.

O veto ao projeto que previa a distribuição de absorventes a pessoas em situação de vulnerabilidade foi o segundo assunto do mês, com apenas 2% de comentários positivos.

