Caio Coppolla questiona se “entrevistaram os mortos” por coronavírus

Revista Fórum - Durante participação no programa Grande Debate da CNN Brasil da última segunda-feira (13), Caio Coppolla questionou o debatedor Marcelo Feller se as vítimas do novo coronavírus foram entrevistadas se morreram por conta do presidente Jair Bolsonaro.

“Só por causa do presidente? Eles entrevistaram os mortos, Marcelo? Eles perguntaram… psicografaram? Perguntaram pro morto ‘você saiu à rua por causa do presidente da República?”, disse o bacharel em direito. “Isso aí é difícil, né?”, respondeu Feller.

Feller, que assumiu após a saída de Augusto Botelho, argumentava que a postura do presidente Jair Bolsonaro incentivou que as pessoas não seguissem o isolamento social à risca. “As condutas do presidente influenciam as pessoas. As pessoas saem mais na rua, as pessoas não usam máscara, as pessoas se sentem legitimadas”, declarou.

Coppolla disse ainda que “não há nexo de causalidade entre a conduta do presidente e as mortes”.

